9 Şub 2021 18:17
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News Code: 84224416
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Dışişleri Bakanlığı: İranlı diplomat için Belçika’da verilen karar 1961 Viyana Konvansiyonuna aykırıdır

Dışişleri Bakanlığı: İranlı diplomat için Belçika’da verilen karar 1961 Viyana Konvansiyonuna aykırıdır

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İranlı diplomat Esedullah Esedi için Belçika’da verilen adli kararın yasa dışı, uluslararası hukuka özellikle Viyana Konvansiyonuna aykırı olduğu ve bu hususta kararda dahli olan ülkelerin sorumlu oldukları ifade edildi.

İranlı diplomatın tutuklandığı andan itibaren siyasi, hukuki ve istihbari yolların denendiğini iade eden açıklamada, İran’ın bu hususta siyasi alanda Almanya, Avusturya ve Belçika’ya yasa dışı tutuklamadan dolayı itiraz ettiği belirtildi.

Hukuki alanda bu konunun uluslararası hukuk özellikle Viyana Konvansiyonuna aykırı olduğu ve bu hususun taraf ülkelere iletildiği ifade edilen açıklamada, ‘’ İran Dışişleri Bakanlığı bu konunun hukuki ve diplomatik takip hakkını saklı tutmakta, ayrıca İranlı diplomat Esedi de Belçika mahkemesini resmiyete tanımadığı ve kendisi ile Avukatının savunması da bu temelde olmuştur. ‘’ belirtildi.

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