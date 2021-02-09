Dışişleri Bakanlığı: İranlı diplomat için Belçika’da verilen karar 1961 Viyana Konvansiyonuna aykırıdır

İranlı diplomatın tutuklandığı andan itibaren siyasi, hukuki ve istihbari yolların denendiğini iade eden açıklamada, İran’ın bu hususta siyasi alanda Almanya, Avusturya ve Belçika’ya yasa dışı tutuklamadan dolayı itiraz ettiği belirtildi.

Hukuki alanda bu konunun uluslararası hukuk özellikle Viyana Konvansiyonuna aykırı olduğu ve bu hususun taraf ülkelere iletildiği ifade edilen açıklamada, ‘’ İran Dışişleri Bakanlığı bu konunun hukuki ve diplomatik takip hakkını saklı tutmakta, ayrıca İranlı diplomat Esedi de Belçika mahkemesini resmiyete tanımadığı ve kendisi ile Avukatının savunması da bu temelde olmuştur. ‘’ belirtildi.

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