7 Şub 2021 20:25
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Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı açıldı

Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı açıldı

Tahran, İRNA- Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı, ihracatı artırma yaklaşımı ile 120 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katıldığı törenle açıldı.

10 Şubat'a kadar Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde faaliyetine devam edecek fuara katılanlara zanaatkâr ve üreticiler katılarak, burada en son endüstrilerini, ekipmanlarını, üretim makinelerini ve hizmetlerini izleyicilere sunacaklardır.

Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri ​​arasında düzenlenmektedir.

Sergilenen ürün kategorileri, tekstil makineleri, dikiş makineleri, nakış makineleri, giyim üretim ekipmanları, ev tekstili, giysiler, iplikler, hammaddeler, danışmanlık ve hizmetlerden oluşmaktadır.

Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı'na Türkiye, Almanya, Hindistan ve Çin'in de aralarında bulunduğu 120 yabancı ve yerli firma katıldı.

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