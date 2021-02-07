Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı açıldı

10 Şubat'a kadar Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde faaliyetine devam edecek fuara katılanlara zanaatkâr ve üreticiler katılarak, burada en son endüstrilerini, ekipmanlarını, üretim makinelerini ve hizmetlerini izleyicilere sunacaklardır.

Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı, 7-10 Şubat tarihleri ​​arasında düzenlenmektedir.

Sergilenen ürün kategorileri, tekstil makineleri, dikiş makineleri, nakış makineleri, giyim üretim ekipmanları, ev tekstili, giysiler, iplikler, hammaddeler, danışmanlık ve hizmetlerden oluşmaktadır.

Uluslararası Tekstili, Giyim ve Makine Dokuma Halı Fuarı'na Türkiye, Almanya, Hindistan ve Çin'in de aralarında bulunduğu 120 yabancı ve yerli firma katıldı.