Hatemi: İran ve Hindistan ilişkileri özel öneme sahiptir

Hindistan Savunma Bakanı’nin daveti üzerine ve Hint Okyanusu kıyısındaki Savunma Bakanları Toplantısına katılmak için Benglor’a giden Hatemi, İran ve Hindistan’ın bölgenin önemli ülkeleri olduğunu ve uzun yıllar içinde istikrarlı ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

General Hatemi, iki ülke arasında ortak tarihi ve kültürel ortaklıklar ve uluslararası ortaklıklardan dolayı iyi ilişkiler olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin Hindistan’ın uzun sahilleri ve İran’ın stratejik konumundan dolayı önemli olduğunu söyledi.

General Hatemi toplantıda yapacağı konuşmanın yanında diğer ülkelerin siyasi ve askeri yetkililerle görüşmelerde bulunacaktır.

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2012