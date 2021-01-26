Irakçi: İran bölge güvenliği ile ilgili sadece bölge ülkeleri ile konuşur

Kuveyt’t temaslarda bulunan Irakçı, Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nasır El Mohammad El Sabah ile yaptığı görüşmede, Kuveyt’i Fars Körfezi ülkeleri arasına anlaşma ve barış sağlanması yönündeki çabasını takdir ederek, bölgenin toplu güvenliği için diyalog ve bölge dışı ülkelerin müdahale etmemesi unsurlarına vurgu yaptı.

İran ve Kuveyt’in ikili ve bölgesel konularda istişareleri gereğine vurgu yapan Irakçi, İran’ın Kuveyt ve diğer bölge ülkeleri ile ilişkilerini geliştirme azmini ifade etti.

Bölgedeki mevcut kapasitelere değinen Irakçi, Fars Körfezi ülkeleri arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin bölge için aydınlık bir gelecek yaratabileceğini söyledi.

ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmesi durumunda İran’ın politikasını açıklayan Irakçi, ‘’ KOEP ile ilgili veya KOEP ötesi konularda bir müzakere olmayacaktır fakat tüm tarafların KOEP’i uygulamaya dönmesi 5+1 çerçevesinde görüşülebilir. ‘’ dedi.

İran’ın 5+1 ülkeleri ile KOEP’in uygulanması hariç hiç bir şey konuşmayacağını ifade eden Irakçi, bölge güvenliği konusunda da İran’ın yabancı müdahale olmaksızın bölge ülkeleri ile görüşebileceğini belirtti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı da görüşmede Kuveyt’in İran ile çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

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