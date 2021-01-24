25 Oca 2021 00:31
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News Code: 84197632
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İran Gümrük Sözcüsü:

Bazergan Sınır Kapısı yeniden açıldı

Bazergan Sınır Kapısı yeniden açıldı

Tahran, İRNA- İran Gümrük Sözcüsü Ruhulah Latifi, aşırı kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle kapatılan Bazergan Sınır Kapısı'nın gümrük yetkililerinin çabalarıyla yeniden açıldığını söyledi.

Latifi, 'Şiddetli soğuk, Türkiye'den ülkeye giriş yapan tırların Bazergan gümrük kantarında donmasına neden olarak giriş yollarının kapatılması ile sonuçlandı' dedi.

Tırların geçiş güzergahının tekrar açılmasıyla ülkeye kabulünün başladınığını ifade eden Latifi, 'Şiddetli ve dayanılmaz soğuğa rağmen yapılan çabalarla, mal taşıyan tırların ülkeye kabul edilmesiyle Türk tarafındaki durmuş kamyon trafiğinin de akacağını umuyoruz'diye belirtti

Caferi, Bazergan-Gürbulak sınırında, İran'a girmek için bekleyen 500'den fazla İranlı ve 1500'den fazla Türk tırının giriş çıkışı durduruldu' dedi.

Bazergan sınırında hava eksi 20 dereceye kadar düştü ve bu şiddetli donmaya neden oldu.

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