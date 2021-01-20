İran’dan 15 milyar dolar elyaf ihraç edildi

Delijan kentinde bir tesisi ziyaret eden Mehrabi, yılda ortalama 20 milyon Avro elyafın İran’dan ihraç edildiğini söyledi.

Mehrabi, Delijan kentinin elyaf üretim merkezlerinden biri olduğunu ve bu madenin tekstil sanayinde çok kullanım alanına sahip olduğunu söyledi.

Lif veya elyaf, her türlü maddeyi oluşturan ince ve uzun parçalar, ipliksi yapılar. Bir iplik içindeki pamuk lifleri, yalıtım amacıyla kullanılan cam lifleri ve canlılarda kasları oluşturan kas lifleri bu tür malzemelere örnek olarak verilebilir.

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2012