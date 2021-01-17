Zarif: KOEP’i ayaktan tutan taraf İran’dır

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ KOEP’i altına imza atan ve taahhütte bulunan fakat ABD Hazine Bakanlığının iznine tabi olan 3 Avrupa ülkesi liderleri KOEP’in korunması için bir şey yapmadılar. Mcron’un ölü doğan önerisi veya İngiltere’nin mahkeme kararına rağmen borcunu ödemediğini hatırlıyor musunuz? KOEP, İran’dan ötürü ayaktadır, 3 Avrupa ülkesinden dolayı değil. ‘’ dedi.

Zarif, bir başka mesajda Fansa Dışişlerine hitaben, ‘’ Sayın meslektaşım: Siz kabinede faaliyetlerinize Suudi canilerine silah satarak başladınız. İran ile ilgili boş ve saçma sözleri bırakınız. Bölgemizi siz istikrarsızlığa sevk ediyorsunuz. Eleştirenleri testere ile kesen ve sizin silahlarla Yemen’deki çocukları öldürmek için kullanan canileri korumayı bırakınız. ‘’ dedi.

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