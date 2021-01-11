Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, Güney Koreli mevkidaşı ile görüştü

İran'ı ziyaret eden Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choi Jong-kun, Tahran'a gelmeden önce ayrıldığı Seuld Incheon Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Kore'ye ait Hankuk Chemi gemisinin mürettebatının güvenli ve sağlam olması nedeniyle daha az endişeli olduğunu söyledi.

Her iki tarafın da ciddi sorunlar veya konsolosluk sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunacağı umudunu dile getiren yetkili, 'Bu ziyaret, İran hükümetinin taleplerini tekrar ve net bir şekilde dinlemek ve ne yapıp ne yapamayacağımızı belirlemek için iyi bir fırsat sağlayacaktır' dedi.

4 Ocak 2021'de İran Devrim Muhafızları Ordusu, oluşturduğu çevresel tehdit nedeniyle Güney Kore'ye ait petrol tankere MT Hankuk Chemi'yi Hürmüz Boğazı'nda el koydu. Güney Kore bandıralı gemi Birleşik Arap Emirlikleri'ne 7 bin 200 ton petrol ürünü taşıdı.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nde bir Güney Kore gemisinin su kirliliği nedeniyle alıkonulduğunu bildirmişti.

Hatipzade yaptığı açıklamada, "Güney Kore gemisinin sorunu tamamen teknik bir sorundur ve İran İslam Cumhuriyeti, diğer tüm ülkeler gibi,deniz ortamını korumaya tamamen duyarlıdır ve yasalara göre ihlallerle ilgilenir' demişti.

Hatipzade, Limanlar ve Denizcilik Kurumu'nun bu tür konulardan sorumlu kurum sıfatıyla, gemi ve mürettebatı için profesyonel olarak gerekli yardımı yaptığını ve bu konuda gerekli bilgileri sağladığını sözlerine eklemişti.

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