Vaizi: Amerika’daki son gelişmeler bu ülke düzeninin gerçek yüzüdür

Vaizi, İnstagram sayfasından yaptığı açıklamada, bu gerçeklerin son 4 yılda Trump yönetimiyle daha çok görünür olduğunu ifade ederek, seçimlere hile karıştırma, sokak gösterileri ve kongre binasına saldırının Trump iç mirasları olduğunu ve Trump’ın yanlış politikalarının ABD’nin düşüşünün yanında dünyada siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi.

Trump’ın azami baskı, tek taraflı nükleer anlaşmadan ve diğer uluslararası anlaşmalardan çıktığında, İran aleyhine ekonomik savaş çıkardığında ve Şehit Süleymani’yi korkakça teröre kurban ettiğinde kendisinin ABD devletinin itibarını zedelediğini söylediklerini ifade eden Vaizi, bu sözlerinin doğruluğunun bugün ispatlandığını söyledi.

Trump’ın popülist politikalarının ve ABD ile dünya üzerindeki tahrip edici sonuçlarının bugün ve gelecekte daha iyi anlaşılacağını ifade eden Vaizi, bunların bir sonraki ABD Başkanına ders olması gerektiğini söyledi.

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2012