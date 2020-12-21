KOEP üyesi ülkelerin bakanları geleceğe bakmak için bir araya geldi

Online toplantının sonunda yapılan açıklamaya göre, ‌ Dışişleri Bakanları KOEP’in tüm taraflarca tam olarak uygulanmasına vurgu yaptılar. Bu yönde dışişleri bakanları ABD’nnin anlaşmaya muhtemel dönüşünü dikkate alarak bu yönde ortak çabaya vurgu yaptılar.

AB Dış Politika Temsilcisi Josep Borrell toplantıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ KOEP taraflı bugün anlaşmanın korunması için çabalara vurgu yaptılar. Biz anlaşmanın önündeki uygulama yönündeki çabalara ve İran ambargolarının ortadan kaldırılması sorunlarını dikkate almaya vurgu yaptık. Biz ayrıca ABD’nin KOEP’e muhtemel dönüşünü dikkate aldık ve bu yöne olumlu bir bakış ve çaba ile vurgu yaptık. ‘’ dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, "Bir yıl sonra, nükleer anlaşmaya taraf dışişleri bakanları olarak görüştük. Anlaşma ile ilgili hassas bir dönemdeyiz. Bizim görüşmelerimiz son yıllardaki çabalar KOEP’i koruyup korumadığı yönündeydi. ‘’ dedi.

Maas, nükleer anlaşmanın iyi seçenek olduğunu ve tüm tarafların onu korumak için çaba harcaması gerektiğini belirterek, KOEP’in korunması için var olan fırsatın kaçmaması gerektiğini söyledi.

Maas, anlaşmanın korunması için Avrupa ülkelerinin çok çaba sarf ettiğini iddia etti fakat yapılanlara bakmak bu çabanın İran tarafından yapıldığını ve bu iddianın doğru olmadığını göstermektedir.

İran sorumlu bir şekilde ekonomik menfaat elde etmeksizin anlaşmayı korumayı başardı ve hatta KOEP çerçevesindeki taahhütlerini de azaltmasını anlaşmanın iç dengesini korumak için uyguladı, zira anlaşmadaki dengesizlik anlaşmanın varlık felsefesine sebep olabilirdi.

So yıllarda Trump baskı ve zorbalık politikası ile İran ile kendince daha iyi bir anlaşma sağlamak istedi, buna rağmen İran’ın bu konudaki mesajı sabittir. İran’a göre KOEP yıllarca müzakere sonucudur ve yeniden müzakere edilemez.

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2012