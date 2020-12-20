20 Ara 2020 08:21
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18. Yaşın İlk Gecesi filmi Barselona En İyi Senaryo Ödülü'ne değer görüldü

18. Yaşın İlk Gecesi filmi Barselona En İyi Senaryo Ödülü'ne değer görüldü

Tahran, İRNA- Barselona Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü, İranlı yönetmen Hamed Tahrani'nin yönettiği 18. Yaşın İlk Gecesi (Diapason) filmine verildi.

8. Barselona Asya Film Festivali'nde Diapason filminin senaryo yazarı Hüseyin Tahrani'ye Yeni Yetenek kategorisinde en iyi senaryo ödülü verildi. Tahrani daha önce de Portekiz'deki Avancai Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanmıştı.

Jaleh Sameti, Behnuş Bahtiyari, Alirıza Üstadi, Mehdi Hüseyni Niya, Babek Nuri ve Masume Rahmani'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin uluslararası dağıtım sorumluluğu, Alirıza Şahruhi'nin yönetimindeki 7. Sanat Şirketi tarafından üstlenildi.

Diapason filminin sınırlı sayıda halka açık gösterimi, 17 Aralık'ta Stobal ve Ovier dahil yedi Portekiz şehrinde başladı.

Film prodüksiyon ve dağıtım şirketi Filmógrafo - Cinema e Audiovisuais, bu filmin Portekiz'deki dağıtım haklarını satın aldı. Bu film 60'lı ve 70'li yıllarda İranlıların ve farklı sinemaların hayatını görüntülerle anlatıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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