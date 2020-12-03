3 Ara 2020 13:50
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News Code: 84133831
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Vaizi, İran ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Vaizi, İran ve Türkiye’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- İran Cumurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran ve Türkiye’nin dost ve komşu iki ülke olarak iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

Vaizi, Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini tebrik ederek, Elvan’ın bakanlığı döneminde Tahran-Ankara ilişkilerinin devam edip gelişmesi temennisinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yapan Vaizi, yeni uluslararası şartlarda ve ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler önündeki engellerin giderilmesi ile iki ülke ilişkilerinin gellişebileceğini belirtti.

Vaizi, İran ve Türkiye özel sektörlerinin ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesindeki oumlu rolüne değinerek, iki ülke özel sektör yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Elvan da İran’ın Türkiye’nin dostu ve iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, bakanlığı döneminde iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerinin gelişmesi için çaba sarf edeceğini söyledi.

Uluslararası şartların değişmesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlandığını ifade eden Elvan, ülkelerin korona ile ilgili durumlarının iyileşmesi ile ticari ilişkilerin hızlı şekilde daha önceki dönneme dönmesini temenni etti.

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