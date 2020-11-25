Kiş-İstanbul-Abadan uçak seferleri başlatılacak

Kiş Serbest Bölge Kurumu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, uzmanlık kapasite ve imkanlarının kullanımı ve bölge sakinleri, işadamları ve turistlerin refahı için ortak iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan bu üçlü iş birlği protokolü ile uluslararası hava taşımacılığında faaliyetlerin artması ve tarafların imkanları aracılığıyla turizmin gelişmesi hedeflenmektedir.

Bu rotada uçuşların başlatılması, bu iki serbest bölgenin yolcu transiti için uluslararası bir noktaya bağlanması doğrultusunda yapılarak korona salgınından kaynaklanan uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra gerçekleşecektir.

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