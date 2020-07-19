İran-Türkiye uçuşları tekrar durduruldu

Mahan ve Keşm havayolu şirketlerinin konu ile ilgili açıklamasında, 'Yolcularımızın dikkatine: Türkiye tarafından yeni kısıtlamaların uygulamaya konulması ve bu ülke sınırlarının kapatılması nedeniyle Tahran-İstanbul-Tahran uçuşları bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi' ifadesi kullanıldı.

Konu ile ilgili Türkiye'den yapılan açıklamaya göre ise bu kararın Türkiye Ulaştırma ve Sağlık bakanlıkları tarafından alındığı ve bugünden itibaren İranlı firmaların Türkiye'ye uçuş ruhsatları tamamiyle iptal edildiği belirtildi.

2 haftadan beri İran-Türkiye hava sınırlarının açılması sonucu İran hava yolu şirketleri, Türkiye'ye uçak biletleri satmaya başlamıştı, ancak Türkiye'nin dün akşam aldığı kararla alınan bürün uçak biletleri geçersiz sayılacak.

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