Mir Yusufi: İran’a azami baskı politikasının devamı ABD’nin daha çok inzivaya itilmesine sebep olur

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Eliyot Abrams’in BAE’de İran aleyhine yaptığı açıklamada ile ilgili AP ajansına açıklamada bulunan Mir Yusufi, İran aleyhindeki baskı ve ambargo politikasının hezimete uğradığını söyledi.

Mir Yusufi, ‘’ ABD’nin bu yozlaşmış politikayı kullanma çabası boşunadır ve sadece uluslararası düzeyde ABD’nin daha fazla inzivası ile sonuçlanacaktır. ‘’ dedi.

Abrams, İran aleyhideki ambargoların baskısının Bidn döneminde de devam edeceğini ve bu ambargoların insan hakları, füze programı ve İran’ın bölgesel nüfuzundan dolayı devam edeceğini iddia etmişti.

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