Serdar Azmun finalde Sun Hyung-min ile karşı karşıya geldi

AFC farklı oyuncular ve takımlar arasında çeşitli maçlar düzenleyerek bir süredir bu korona salgını günlerinde sosyal medyada taraftarlar arasında bu maçların tutkusunu sıcak tutuyor.Bu bağlamda, 2023 Asya Kupasının Twitter hesabı , 2015 Asya Kupası'nın en iyi oyuncusunun yarı final aşamasının sona erdiğini duyurdu.Bu aşamada Serdar Azmun, Eşkan Dejagah ile yarıştı ve sonunda Azmun finale yükseldi.

Öte yandan Güney Kore milli takımının ve Tottenham takımının yıldızı Sun, finale çıkarak Azmun'un rakibi oldu.Azmun 2015 milletler kupasının en iyi oyuncusu unvanını kazanmasına çok yakın.Futbol taraftarları, İranlı futbol yıldızına oy vermek için Asya Kupası Instagram ve Twitter sayfasına gidebilir.