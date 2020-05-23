İranlı futbolcu Serdar Azmun, Asya kıtasının en değerli üçüncü futbolcusu

Saygın transfermarket sitesi tarafından yapılan açıklamada, Asya kıtasının en değerli 10 futbolcusu listelendi.

Bu listede en iyi 10 futbolcudan dörder kişi Güney Kore ve Japonya'ya aitken, Çin ile İran birer futbolcu ile listede kendine yer buldu.

14.5 milyon avro değeri ile Asya kıtasının en değerli üçüncü futbolcusu olan Serdar Azmun'dan önde Tottenhamspor forveti Güney Koreli Min 64 milyon euro lie zirvede yer alırken, Porto oyuncusu Japon Kanacima 16 milyon avro ile Asya'nın en değerli ikinci futbolcusu unvanını elde etti.