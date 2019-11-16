İranlı kalevi Asya'nın en iyi oyuncusu adayı olarak gösterildi

Asya Futbol Konfederasyonu, Asya'nın 2019 En İyi Futbol Oyuncularıı adaylarını açıkladı. İran futbolu 5 dalıda en iyi olmak için yarışacak. Bunlar arasında Milli kaleci Alirıza Beyranvend'in de ismi yer aldı.

Beyranvend'in yanı sıra en iyi lejyonerler listesinde İran'dan Rusya liginde oynayan Türkmen oyuncusu Serdar Azmun, en iyi kadın futbol teknik direktörleri dalında Ketayün Hüsrevyar, en iyi futsal oyuncuları içinde Mhedi Cavid ve en iyi futbol federasyonları içinde İran Futbol Federasyonu'nun ismi geçiyor.

Beyranvend en iyi Asya futbol oyuncusu olmak için Japon futbolcuy Makino ve Katarlı Ekrem Afif'le yarışacak.

Asya 2019 En İyi Futbolcu Ödülü 2 Aralık'ta Hong Kong'da düzenlenecek törenle ilan edilecek.