İran yılda 90 bin ila 120 bin ton muz üretiyor

Cihad Tarım Bakanlığı Tropikal ve Subtropikal Meyveler Ofisi Genel Müdürü, 'Muzlar ülkenin beş ilinde yetiştirilmektedir ve bu ürünün% 98'i Sistan ve Beluçestan eyaletlerinde üretilmekte ve geri kalanı Hürmüzgan, Kirman, Fars ve Buşehr illerinin bahçelerinde yetiştirilmektedir' diye belirtti.

Tarım Cihad Bakanlığı Tropikal ve Subtropikal Meyveler Dairesi Genel Müdürü, 'En yüksek ekim alanı 4.835 hektar ile Sistan ve Belucestan eyaletine aittir'diyerek Hürmüzgan ilinde 10 hektar, Kerman ilinin güneyinde 22,3 hektar, Fars'ta 12 hektar ve Buşehr'de 2,3 hektar muz bahçesi işletilecek' diye ekledi.