İran filmleri Barselona Asya Film Festivali'nde

Mona Zendi Hakiki'nin yönettiği Afrikalı Menekşe, Resul Sadr Ameli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Fakültedeki İkinci Yılım ve Rıza Goran'ın yönettiği Bastırma filmi bu festivalin resmi bölümünde seyirci ile buluşacak.

Öte yandan Dünya Benimle Oyna, Diyapazon, O Gecenin Treni, Pilot, Kasr-ı Şirin, Gulamrıza Tahti, Hezartu, Hepimiz Beraberiz, Sacaş Bayrakları Arasında Hayat, Gizemli, Kömür, Tsunami gibi filmler bu festivalde ödül için yarışacak.

Ayrıca İran'da yaşayan Afgan yönetmen Nevid Mahmudi'nin yönettiği 7.5 filmi, Alirıza Reisiyan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gölgesiz Erkek, Muhsin Tenabende'nin yönettiği Yemin ve Rıza Cemali'nin yönettiği Yaşlılar Asla Ölmez filmleri festivakin özel bölümünde sinemaseverlerle buluşacak.

2020 Barselona Asya Film Fetivali, Asya ve Okyanusya kıtalarında yer alan 25 ülkeden 100 filmin katılımıyla 28 Ekim- 8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

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