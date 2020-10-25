25 Eki 2020 05:01
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İran'ın uluslararası sahnelerdeki en başarılı filmi: Melekut

İran'ın uluslararası sahnelerdeki en başarılı filmi: Melekut

Tahran, İRNA- İran yapımı Melekut adlı çizgi film, 2020 yılında uluslararası gösterimlerinde 26 ödül ile İran adına en çok ödül kazanan film olarak kayıtlara geçti.

Fernuş Abedi'nin yönettiği Melekut, katıldığı 121 uluslararası film yarışmasından 26 ödülün yanı sıra Akademi Qualify Festivali yarışma bölümüne de 7 kez katılmayı başardı.

Türkiye İzmir Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda festivale katılan Melekut, önümüzdeki günlerde ise en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerini almak için Sin Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Melekut, eşinin hayatı için ellerini ölüme terkeden bir piyano çalgıcısını odağına alıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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