İran'ın uluslararası sahnelerdeki en başarılı filmi: Melekut

Fernuş Abedi'nin yönettiği Melekut, katıldığı 121 uluslararası film yarışmasından 26 ödülün yanı sıra Akademi Qualify Festivali yarışma bölümüne de 7 kez katılmayı başardı.

Türkiye İzmir Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda festivale katılan Melekut, önümüzdeki günlerde ise en iyi yönetmen ve en iyi film ödüllerini almak için Sin Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Melekut, eşinin hayatı için ellerini ölüme terkeden bir piyano çalgıcısını odağına alıyor.

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