Asya'nın en büyük film festivali İran'ın katılımıyla başladı

Güney Kore'de bugün faaliyete başlayan 25. Uluslararası Pusan Film Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 gün sürecek, ancak bu yılki korona salgını nedeniyle bütün organizasyon işlemleri değişmiş durumda.

68 ülkeden 192 filmin gösterileceği 25. Uluslararası Pusan Film Festivali'ne İran'dan 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

İran'dan bu festivale ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin yönettiği Güneş, Nevid Mahmudi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Temiz Suda Ölmek, Şadi Keremrudi'nin yönettiği Asla, Bazen, Her zaman, İbrahim İreczade'nin yönetmeni olduğu Örümcek ve Muhammed Resulof'un yönettiği Şeytan Yoktur filmleri seyirci ile buluşacak.

Öte yandan Behruz Nuranipur'un çektiği Gecenin Çocukları isimli belgesel ile Mina Keşaverz'in çektiği Tehlikede Yaşamın Sanatı isimli belgesel ile bu festivalde gösterime girecek.

77. Venedik Film Festivali'nde Ruhullah Zamani'nin "Güneş" filminin oyuncusu olarak Marcello Mastrioni En İyi Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü aldığı bu film, çocukların hayatlarındaki karşılaştığı meseleler üzerine kurgulanmıştır.

1996 yılında kurulan 25. Uluslararası Pusan Film Festivali, geçtiğimiz 25 yıl içinde Asya'nın en saygın film festivallerden birine dönüşmüştür.

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