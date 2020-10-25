ABD Başkanlık Seçimleri sonrası durum

ABD Başkanlık Seçimlerine 10 gün kala seçim kampanyalarında öne çıkan meselelerden biri, İran ile ABD'nin sonraki hükümet dönemindeki ilişkilerinin nasıl bir seyi alacağıdır. Bu seçimlerde ya Trump bir kez daha başkan seçilecek veya Demokrat adayı Joe Biden yeni başkan olarak göreve başlayacaktır.

Çalıştayda konuşan Tahran Üniversitesi öğretim görevlisi siyaset uzmanı Fuat İzedi, İran'ın Biden'in seçilmesinden fazla mutlu olmaması gerektiğini kaydederek, Demokratların İran ile ilgili Trump'a yönelik eleştilerinin merkezinde ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan çekilmesine rağmen İran'ın bölgedeki aktivitelerinin ve füze faaliyetlerinin düşüş göstermediği konusunun yer aldığını ve Biden'in seçilmesi durumunda bile Trump döneminde uygulanan baskıları kendi lehlerine kullanacaklarını belirtti.

İran ile ABD görüşmelerine işaret eden İzedi, 'İran İslam Cumhuriyeti asla ABD ile görüşmelere karşı çıkmamıştır, ancak görüşmeler, durumun daha iyileşmesi için yapılır. İran, ABD ile görüşmelere başladığında durumun kötüleşmesi, görüşmelerde bir sorunun olduğu anlamına gelmektedir' değerlendirmesini yaptı.

Çalıştayın diğer konuğu Cumhurbaşkanlğı Stratejik Araştırmalar Merkezi baş analisti Diyaku Hüseyni de yaptığı açıklamada, Trump'ın Biden'e seçimleri kazansa bile koltuğunu devretmek istemediğini kaydederek, 'Kimilerine göre Biden'in seçilmesi halinde Tahran-Washington ilişkileri Obama dönemi gibi olacak. Ama bana göre iki ülke arasındaki durum dikkate alınırsa böyle olmayacak' dedi.

Biden'in İran devletini askeri yollardan devirmeye çok rağbet göstermediğini belirten Hüseyni, 'Biden'in göreve gelmesi ile bu ülkenin Türkiye'ye yönelik tutumu değişecek ve Erdoğan'a yönelik baskılar artacak. Nükleer Anlaşma'ya dönmek isteyen Biden bu yolda zorlu koşullardan geçmek zorunda kalacak. Öte yandan Trump'ın tekrar başkan seçilmesi durumunda İran'a karşı uygulanan maksimum baskı politikası eskiden olduğu gibi sürecek' diye ekledi.

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