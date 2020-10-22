İran, ABD seçimlerine müdahale iddiasını reddetti

Mir Yusufi, Trump hükümeti yetkililerinin İran ve Rusya’yı ABD seçimlerine müdahale iddiaları sonrası bu yalanlamayı Twitter sayfasında yayınladı.

Mir Yusufi, ‘’ Dünya ABD’nin en üst düzeyde kendi seçimlerini sorgulatmaya şahittir. Bu ithamlar oy verenlerin ABD seçimlerinin güvenliğine itimatlarına zayıflatması yönünde bir senaryodur. ‘’ dedi.

Mir Yusufi, ‘’ İran, ABD seçimlerine müdahale etmek yönünde ilgiye sahip değildir ve sonuçları ile ilgili de bir tercihi yoktur. ABD, İran aleyhindeki tehlikeli ve kötü niyetli ithamlarına son vermeli. ‘’ diye yazdı.

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