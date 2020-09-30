İranlı film yapımcısı Uluslararası İtalya Film Festivali'nin En İyi Belgesel Film Ödülü'ne değer görüldü

İRNA'ya konuşan Bazgir, festivalin 28-28 Eylül tarihleri arasında İran, Türkiye, İtalya, Fransa, Almanya, Hollanda, ABD, Yunanistan, Hindistan ve ispanya gibi ülkelerden filmlerle İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlendiğini belirtti.

Festivalin kapanış töreninin İtalya televizyonundan canlı olarak yayınlandığını ifade eden Bazgir, 'Mirderikvend çevrimiçi olarak düzenlenen ödül töreninde yaptığı açıklamada İtalya'nın İran halkı nezdindeki popülerliğine işaret ederek, ödülünü Huzistan ilindeki Endimeşk halkına armağan etti' dedi.

Duman'ı Geçmek isimli kısa belgesel, engelli ve çok sevdiği Arzu adlı kızı ile yaşayan Sefer Derikvend'in hayat hikayesini odağına almıştır.

İran-Irak sınırındaki Huzistan iline bağlı Endimeşk ilçesindeki sanatçılar, şu ana kadar birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı.

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