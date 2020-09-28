İran jeotermal enerji kullanan ülkeler kulübüne giriyor

Meşkin Şehr Kaymakamı Ekber Semedi İRNA’ya yaptığı açıklamada, jeoretmal enerjiden elektrik üretim projesinin tamamlanması ile ilk aşamada Meşkin Şehr’e 5 magawatt elektrik enerjisi verileceğini söyledi.

Semedi projenin tamamlanması ile İran’ın dünyada bu teknoplojiye sahip 9 ülkeden biri olacağını söyledi.

Şu ana kadar 3200 metrelik 11 kuyu kazındığını ifade eden Semdi, bunlardan 7’sinin enerji tüketecek konumda olduğunu söyledi.

Bölgenin yakın gelecekte ülkenin sanayi alanında araştırma geliştirme merkezlerinden olacağını ifade eden Semedi, enerji santralin bitimi ile yanında balık üretim çiftlikleri, turistik tesisler ve seracılık tesislerinin de faaliyete başlayacağını söyledi.

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2012