Zarif, Trump’a yolunu değiştirmesini tavsiye etti

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu tavsiyede bulundu.

Zarif, ‘’ ABD Başkanı Trump Dışişleri Bakanı Pompeo, seçim sloganını dünyada komik duruma düşürmeden yolunu değiştirmesi gerekir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, ‘’ Dünya, BM Güvenlik Konseyi ambargolarının hiç birinin geri gelmediğini söylüyor fakat bay (yalan söyledik, sahtekarlık yaptık, çaldık) onun paralel dünyasında yaşamayan tüm dünyayı cezalandırmakla tehdit ediyor. ‘’ dedi.

Zarif, başka bir mesajında Pompeo’nun BM ambargolarını ‘’Bizim Ambargolar’’ diye adlandırdığını ve tüm ülkelerden bunları uygulamayı istediğini belirterek, ‘’ Yalancılık hastalığı olanlar, kendi aldatmalarının ağına kayboluyorlar. ‘’ dedi.

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2012