İran Kuşku'su Endonezya Film Festivali'nde

Ali Sıddiki'nin yazıp yönettiği, Pejman Cemşidi, Nilüfer Kuhani ve Şehram Şeriat'in oyuncu kadrosu olarak oynadığı Kuşku, Endonezya'nın en eski ve en büyük film festivallerinden Bali Film Festivali'ne kabul edildi.

Her yıl Eylül ayında düzenlenen bu festival, bu yıl korona salgını nedeniyle Mayıs 2021'de düzenlenecek. Kuşku ayrıca 3-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ABD Michigan Film Etkinliği'nde gösterime girecek.

Hayatta çok kısa kararların büyük olaylara neden olabileceği teması ile yapılan bu filmin uluslararası dağıtım işleri, Media Kiasta tarafından yapıldı.

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