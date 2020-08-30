İran kaplanının korunması İran Çevre Kurumunun ilk önceliği

Yapılan değerli çalışmalar sonucunda 3 sene sonra bu sene 4 kaplan ailesinin Turan korunmaya alınmış bölgesinde görüşmüştür.

Bu kaplanın nesli Arabistan, Irak, Hindistan ve Pakistan’da tükenmiştir ve bu kaplan türü şu an sadece İran’da görülmektedir.

Şehirlerin, madenlerin, doğal alanların insanoğlu tarafından işgal edilmesi bu tür için yaşam ve beslenme alanını kısıtlamaktadır, ayrıca bu türde eş bulma ve beğenme ve çiftleşme de zor bir süreç oluşturduğundan bu türün nesli git gide azalmaktadır.

Bu türün korunması ve çoğalması için suni döllenme ve gözetim altında birleşmede İran Çevre kurumunun gündemindedir.

İran Çevre Kurumu Başkn Yardımcısı Kiyumers Kelanteri, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu türün yaklaşık 6 milyon hektar alanda ve 7 ilde ve 10 bölgede korunmaya alındığını belirterek, İran çevre kurumunun önceliğinin bu türleri doğal ortamlarında korunma altına almak olduğunu söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012