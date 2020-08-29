İran: İmam Musa Sadr’in akibetinin takipçisiyiz

İmam Musa Sadr’in ortadan kaybolmasının yıldönümünde açıklamada bulunan Hatibzade, ‘’İmam Musa Sadr’in ortadan kaybolması İran’ın her zaman takip ettiği önemli konulardan biri olmuştur ve bu konu sonuç alınana kadar hep gündemde tutulacaktır. ‘’ dedi.

İmam Musa Sadr’in tüm himmeti ve çabasını Müslümanların birliği, dinler arası diyalog ve mezheplerin yakınlaşması için harcadığını ifade eden Hatibzade, İmam Musa Sadr’in hizmetlerinden tüm bölge halkı özellikle Lübnan halkının yararlandığını söyledi.

İmam Musa Sadr’in İslam ve Şii dünyasına bugüne kadar devam eden bir düşünsel akımın öncüsü olduğunu ifade eden Hatibzade bu akımın sonuçlarının bugüne kadar devam ettiğini ve her gün daha çok kendini gösterdiğini söyledi.

Hatibzade, ‘’ İmam Musa Sadr öyle bir akıma öncerlik etti ki Lübnan direnişi onun sonuçlarından biridir ve bu bir onur madalyası gibi Lübnan’da parlamaktadır. ‘’ dedi.

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2012