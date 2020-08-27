Serbest bölgelerde yabancı yatırım miktarı yüzde 781 artmıştır

IRNA’ya açıklamada bulunan Bank, serbest bölgelerde geçen sene 311 milyon dolar yatırım gerçekleştiğinin ve bunun 7 sene önce olan 27 milyon dolara göre yüzde 781 artış gösterdiğini söyledi.

Yatırım miktarının 2014 yılında 113, 2015 yılında 249, 2016 yılında 349 milyon dolar, 2017 yılında 448 milyon dolar, 2018 yılında 307 milyon dolay ve 2019 yılında 211 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bank, Eres, Kiş, Geşm, Ervend, Çabahar, Enzeli ve Maku serbest bölgelerinin korona ile mücadelede kullanılan malzemelerin üretimi, ithalatı ve ihracatında önemli role sahip olduklarını söyledi.

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2012