UAEK Genel Müdürünün Tahran ziyareti teftiş önlemleri çerçevesindedir

El-Alam televiyon kanalına röportaj veren Kemalvendi, ‘İran'da üretilen ağır su hacmi 3 tondan fazla ve bunun bir kısmını birkaç Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere diğer ülkelere ihraç ediyoruz’dedi.

Kemalvendi,Netenz tesislerindeki son yaşanan patlamayı bir sabotaj projesi olarak nitelendirerek ‘Güvenlik soruşturmaları bu eylemin sabotaj olduğunu doğruluyor ve kesin olan da patlamanın Netenz'da gerçekleştiğidir, ancak güvenlik görevlileri bu patlamanın nasıl, hangi malzemelerle ve detayların neler olduğunu zamanında açıklayacaktır’ ifadesini kullandı.

Kemalvendi,Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi'nin bugün (Pazartesi) İran'ı ziyaretine atıfta bulunan Kemalvendi, bu ziyaretin her iki tarafın endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İranlı yetkilileriyle görüşmek üzere önceden belirlenmiş bir programa göre bugün Tahran'a gelecek.

Grossi'nin UAEK Genel Müdürü olarak Tahran'a yaptığı ilk ziyaret, İran'ın nükleer Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana UAEA ile yakın ve yapıcı bir şekilde işbirliği yaptığı ve IAEA'nın 17 resmi raporda bunu kabul ettiği bir zamanda gerçekleşti.

UAEK yönetiminin yeni döneminde, bu uluslararası örgütün İran'a yönelik davranışı, kendisini yasal ve teknik yaklaşımlardan uzaklaştırarak siyasi bir yön almıştır.

Grossi'nin İran ziyareti ve ülkemizin üst düzey yetkilileriyle yapacağı görüşmeler, UAEK'nin uluslararası bir kurum olarak rolünü yeniden kazanması ve bu örgütün siyasi olmayan ve teknik bir yaklaşımla denetleyici rolünü oynaması için ortak çözümlere ulaşmanın yolunu açması için bir başka fırsattır.

Nükleer tesislerinde rekor sayıda UAEA denetimi bulunan İran İslam Cumhuriyeti, barışçıl nükleer faaliyetler alanında saklayacak hiçbir şeyi olmadığını, yasal ve teknik ilkeler çerçevesinde UAEA ile yapıcı işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu defalarca ifade etmiştir.

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