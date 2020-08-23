İran ve Rusya savunma bakanları ikili işbirliğini genişletme gereğini vurguladı

Rusya Savunma Bakanı General Sergei Şoygu, İran Savunma Bakanı'nın Rusya'ya üçüncü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek’İran ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası denklemler alanında ortak hedefleri ve çıkarları var’dedi.

İki ülke arasındaki her alanda derin ve stratejik ilişkilere değinen Sergei Shaygu, "Savunma ve güvenlik alanında İran ile Rusya arasındaki işbirliği perspektifi gelişiyor’ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, bölgeye barış ve istikrar getirmek için bölgesel işbirliğinin sürdürülmesi gereğini vurguladı.

Bu toplantıdaİran Savunma Bakanı General Hatemi de yaptığı açıklamada, Rusya hükümetinin ABD'nin son İran karşıtı kararına karşı olumlu ve yapıcı tutumunu da takdir ederek’İki ülke arasındaki görüşmeler ve istişareler yüksek düzeyde ve tatmin edici bir şekilde devam ediyor’dedi.

General Hatemi, ‘İki ülkenin stratejik derinliği göz önüne alındığında, Tahran ve Moskova arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerekli ve kaçınılmazdır’diyerek’Son yıllarda İran ve Rusya, ABD'nin ve Trump yönetiminin tek taraflılık ve zorbalık politikasına karşı koymak için ortak ve amaçlı bir çaba başlattılar’diye belirtti.

General Hatemi,’BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik silah ambargolarının uzatılmasına ilişkin son İran karşıtı kararı reddine gerçekçi tepkisi, ABD ve onun bölgesel müttefikleri için tek taraflı küresel muhalefet için bir kez daha büyük bir yenilgiye işaret etti’diyerek’BM Güvenlik Konseyi üyesi devletlerinin ABD'nin tetik mekanizmasını kullanma talebine yanıtı ve yaptırımların iadesi ABD taleplerine bir başka güçlü darbe oldu’dedi.

General Hatami, Tahran ve Moskova'nın bölgesel sorunlar karşısında seçtikleri ortak stratejinin, ABD'nin tek taraflı politikalarından bağımsız olarak bölgeye barış, tescil ve güvenlik getireceğinden emin olduğunu söyledi.