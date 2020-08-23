İran Savunma Bakanı: İran ile Rusya arasındaki askeri iş birliği olumlu ve ilerlemekte

Savunma ve askeri heyet başkanlığında Moskova'ya giden Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Rusya ziyareti hakkında, ’Bu ziyarette askeri konferans ve askeri sergiye katılmanın ve en son askeri başarıları tanımanın yanı sıra, bölgesel sorunları, ikili sorunları ve askeri işbirliğini görüşeceğiz’ ifadesini kullandı.

General Hatemi, 'Rusya'nın bölgesel işbirliği ve askeri işbirliğinin geliştirilmesindeki rolü hakkında ne söyleyebilirsiniz?' sorusuna, ’Teknolojik ve askeri gelişmeler açısından iyi durumda olan iki ülkeyiz. Ayrıca iki ülkenin teknolojilerden yararlanma düzeyine göre teknolojik işbirliği (ileri askeri teknolojiler alanında işbirliği) da takip edilecek‘ yanıtını verdi.

General Hatami, Rusya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ve diğer Rus yetkililerle bir araya gelecek. O ayrıca ARMY 2020 adlı 6. Uluslararası Askeri-Teknik Fuarı ve Rusya Konferansı'nı ziyaret edecek.

Son yıllarda İran ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler ve savunma ve askeri işbirliği, siyasi ve ekonomik alanlarda ikili işbirliğinin diğer yönleriyle birlikte büyüyerek iyi ve değerli başarılar elde edildi.

İkili, bölgesel ve uluslararası alanda Tahran-Moskova savunma işbirliğinin güçlendirilmesi, General Hatemi'nin Moskova ziyaretinin en önemli hedefleri olarak açıklandı.