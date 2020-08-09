İranlı kadın petank oyununun dünya şampiyonasını kazandı

İRNA’ya konuşan Şirvan ili Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Muhammedrıza Bergemedi, ’Çevrimdışı Dünya Petank Kupası, "korona virüs ile mücadele", Dünya Petank Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayı ve İnsani Yardım Oyunları'nın desteği ile düzenlendi’ dedi.

Bu yarışmaların dünyanın 27 ülkesinin katılımıyla 2 standart atış ve parti atış stillerinde yapıldığına değinen Bergemedi, ’Bu yarışmalar 3-8 Ağustos tarihleri ​​arasında genç ve yetişkin yaş kategorilerinde, erkek ve kadın olmak üzere iki grup halinde, 341 sporcunun 8 yarışma tabloda katılımı ve İran'ın merkezi rolü ile düzenlendi’ ifadesini kullandı.

Bu müsabakalarda milli takımın 2 altın madalya kazandığını ifade eden Bergemedi, ’İran ulusal petank takımının bir üyesi olan Şirvanlı kadın Zehra Haydaryian, Petank Çevrimdışı Dünya Kupası'nın ilk turunda dünya şampiyonluğunu ve altın madalyayı kazanmayı başardı’ dedi.

Petank uluslararası federasyonu 108 yıl önce kurulmuş ve uzun yıllar süren faaliyetlerin ardından nihayet 1986 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmış ve resmileşmiş bir Fransız sporudur. Bu spor, 2009'dan beri İran'da uygulanmaktadır.

Petank sporunda, oyuncular oyunun ana parçası olan içi boş bir metal topa tahta top (kriko) ile vurmalıdır ve topları vurmazsa, topu çok yakın yerleştirmeye çalışmalıdırlar.

Oyuncular bunu ayakları başlangıç ​​çemberinin içindeyken yapmalıdır. Bu oyun sert toprak veya kumda oynanır, ancak çim üzerinde de oynanabilir.

Bu çevrimdışı yarışmalarında oyuncular video ile spor hareketlerini jüriye göndererek kazananlar belirlendi.