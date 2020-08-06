Zengene: İran petrokimya ürünleri üretim değeri gelecek 4 yılda 37 milyar dolar olacak

Lorestan ve Buşehr illerinde video konferans yöntemiyle düzenlenen petrol sanayi projelerinin açılış töreninde konuşan Zengene, yıl sonuna kadar 13 önemli ve büyük projenin daha açılışının gerçekleşeceğini ve bunun petrokimya üretim kapasitesinin 25 milyon tona artacağını söyledi.

Petrokimya tesislerin açılışı ile ham petrol satışının önüne geçildiğini ve katma değer yaratıldığını ifade eden Zengene, ülke içi sanayinin ihtiyaçlarının temininin ve döviz çıkışının önlenmesinin petrokimya sanayinin önemli getirilerinden olduğunu söyledi.

Petrokimya ürünlerinin üretiminde yapılan yatırımlarla ciddi artışlar yaşlandığını ifade eden Zengene, 1988 yılında üretim miktarının bir milyar doların altında olduğunu, bu rakamın 2013 yılında 11 milyar dolara ulaştığını ve son altı yılda da yapılan yatırımlarla 18 önemli projenin gerçekleştiğini ve gelecek bir yılda da 27 projenin bitmesi ile bu rakamın 25 milyar dolar olacağını söyledi.

Petrokimya tesislerinin hisse senetlerinin İran borsasının yüzde 25’ini oluşturduğunu ifade eden Zengene, halkın bu sanayi dalına teveccühünün fazla olduğunu söyledi.

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2012