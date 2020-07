İran bölge ülkeleri ile diyaloğa hazır

Dışişleri Bakanı Zarif'in başında olduğu heyet içinde Irak'a giden Musevi, İRNA'ya röportaj verdi. Suudi Arabistan'a değinen Musevi, 'Bu ülke ile defalarca ilkesel ve istikrarlı politikamızı ilan ettik. Bu da o ülkenin ve yetkililerinin bölgesel diyalog ve iş birliği tekliflerimize nasıl ve hangi bakış açısıyla yanıt vermelerine bağlıdır' dedi.

İran'ın her zaman bu koşullarda bütün bölge ülkeleri ile diyalog ve iş birliğine sıcak baktığına ve bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanmasını istediğine değinen Musevi, 'İran her zaman bölgede istikrar, güvenlik ve huzur istiyor. İran her daim bütün bölge ülkeleri ile diyaloğa hazır ve yanlış anlaşılmalarla sorunların çözümü için diyalogtan başka hiçbir çözüm yolu olmadığına inanıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Musevi röportajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu koşullarda İran sürekli yabancı ülkelerin müdahalesi olmaksızın bölge ülkeleri arasında diyaloğun kurulmasından yanadır ve güvenliğin dönmesi, istikrarın sağlanması ve hatta ekonomik gelişmenin tek yolunun bölgesel iş birliğinden geçtiğini kanısındadır.

İran için güçlü bölge önem arzediyor. Güçlü bölgemiz olursa, güçlü ülkeler olacak ve kesinlikle birbirimizle iş birliği yapabiliriz. İran hala diyalog ve iş birliği yaklaşımını benimsemektedir.'

