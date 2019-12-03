Suudi Arabistan'la yeniden ilişkilere başlama konusunda sorunumuz yoktur

Tahran'dan bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ummanlı yetkililerle görüşmenin ikili dostça ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğuna değinerek, 'İran İslam Cumhuriyeti başta Umman olmak üzere komşuları ile iş birliği ve ilişkilerini güçlendirmeye özel önem vermektedir' ifadesini kullandı.

İranlı ve Ummanlı yetkililerin çalışmaları ile iki ülke ilişkilerinin her zaman dostça ,ve kardeşçe olduğuna dikkati çeken Ruhani, 'İyi iki halihazırda ekonomik ilişkilerde iyi bir canlanma yaşamaktadır ve İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu 18. Toplantısı'nın düzenlenmesinden sonda Tahran-Muskat ilişkilerinin geliştirilmesi açısından güzel adımların atılmasına tanık olmaktayız' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın bölge ülkelerinin bölge güvenliğinin sağlanması için aktif rol oynaları gerektiği görüşünde olduğunun altını çizen Ruhani, 'Bu doğrultuda da Hürmüz Barış Girşimi teklifinde bulunduk. İş birliği seviyesini artırarak, özellikle Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı olmak üzere tüm bölgede günveliği korumalı ve yabancı güçlerin müdahalelerine müsaade etmemeliyiz' diye vurguladı.

Yemen krizinin bölge sorun ve krizlerinin en önemlilerinden olduğuna değinen Ruhani, 'Yemen savaşı yıkım, iki ülke halkları arasındaki düşmanların körüklenmesi ve toprak bütünlüğünü tehditlere maruz bırakması dşında her hangi bir kazanım vermemiştir' diye bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Maalesef Avrupa ile Amerika sözde görüş ve açıklamarına rağmen, Yemen'de barışın pekişmesi ve oturtulmasına ilgi göstermemektedir. Çünkü onlar bunu kullanarak yüz milyonlarca silah satışı yapabilmişlerdir.

Bölge ülke ve halkları arasında dostluk ve kardeşlik dışında başka seçeneğimiz mevcut değildir. Hepimiz Yemen krizinin bir an önce bitmesi ve bu ülkede Yemenli grupların görüşmesi sonucunda istikrar ve barışın sağlanması çerçevesinde adım atmalı ve çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız.

Bize göre geçmişte yaşananlar, geçmişte kalmalı ve geleceğe dönük ilerlemeliyiz. Suudi Arabistan hükümetinin Suriye, Irak ve Lübnan'da yürüttüğü politikanın kazancı sıfır olmuş ve umarız bu ülke yetkilileri, siyasi yön ve çizgilerini değiştirirler.

İran İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan'la ilişkilere yeniden başlama ve komşularla iş birliği artıma önünde her hangi bir sorun görmemektedir. Bize göre bölge istikrar ve barışının sağlanması için bütün bölge ülkeleri bir safta yer almalı ve birlik beraberlik içerisinde hareket etmelidir.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, 'İran ve Umman ilişkilerinin artması, tüm bölge ülkelerinin yararınadır ve Umman, İran'la ilişkilerini geliştirme konusuna özel önem veriyor' dedi.

İran ve Umman'ın birçok bölgesel ve uluslararası meselede ortak bakış açısı ve görüşü paylaştıklarına işaret eden bin Alevi, 'İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Barış Girişimi'ni sunması, bölge ülkelerinin güvenliği ile bölgesel kalkınma ve gelişmenin yararına olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

Umman Dışişleri Bakanı bin Alevi, Cumhurbaşlanı Ruhani'den önce Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani ve Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüşmüş ve ikili, bölgesel ve uluslararası konuları masaya yatırmıştı.