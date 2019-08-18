Yabancılar bölgemizden gidici

İran Dışişleri Bakanlığı Bilgilendirme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dışişşeri Bakanı Zarif resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te Veliaht Prensi Nawaf Cabir el-Sabah ile bir araya geldi.

Kuveyt Emiri'ni bölgede dirayetli liderlerden biri olarak nitelendiren Zarif, İran-Kuveyt ilişkilerinin dostça ve kardeşçe olduğunu belirtti ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesi gerektiğini dile getirdi.

Bölge ülkelerinin gelişmeler karşısında iş birliği yapmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Zarif, 'Biz bu bölgede kalıcıyız, yabancılarsa gidici' diye konuştu.

Kuveyt Veliaht Prensi Cabir el-Sabah da bu görüşmede yaptığı açıklamada, bölge çıkarlarının her şeyden üstün olduğuna işaret ederek, 'İş birliği ve diyalog için daima hazırız ve bunu bölge çıkarları ile istikrar ve güvenliği için önemli buluyoruz' dedi.

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