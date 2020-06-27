İran-Türkiye uçuşları çok yakında yeniden başlatılacak

İRNA muhabirine konuşan Caferzade, yabancı havayolu şirketlerine uçuş izni ile ilgili son durum hakkında bilgi vererek, 'Yabancı havayolu şirketlerinin uçuşları başlatmaları, ülkelerin kendi sağlık durumlarına uygun olarak sınırlamaları kaldırmaları çerçevesinde yapılır ve İran ile Türkiye arasındaki görüşmelere dayanılarak, sonraki kararlar alınacaktır' dedi.

Korona salgını konusunda sorunu olmayan ve gerekli önlemleri alan İran ile Türkiye'nin hava sınırlarının sağlık protokollerine uyularak açılacağına değinen Caferzade, İran-Türkiye hava sınırının çok yakınd tekrar açılacağını ifade etti.

Türkiye'nin Tahran-İstanbul uçuşlarının başlaması için talepte bulunduğuna işaret eden Caferzade, İranlı havayolu şirketlerinin Tahran-İstanbul arası uçuş içi gerekli izni İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan alabileceklerini ve İran-Türkiye uçuşlarının tekrar faaliyete başlayacağını söyledi.