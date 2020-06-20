İran'dan kendi hava sahasını kullanan yabancı havayolu şirketlerine özel teşvik

İRNA'ya açıklama yapan Ağayi, 'Korona salgını döneminde dünya havacılık sanayiinde oluşan koşullar, herkesin malumu. Korona virüsü bu sanayinin İran ve dünyada tüm boyutlarına büyük etkiler bırakmıştır' diye belirtti.

Ağayi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Teşvik paketleri ile yabancı havayolu firmalarını İran hava sahasını daha fazla kullanmak için teşvik etmeyi hedefliyoruz. Ancak bu, İran hava sahasını kullanan yabancı firmalardn alınan geçiş ücretinde düşüklük anlamında gelmiyor.

İlk etapta en çok geçiş yapan 8 firmaya özel teşvik paketleri verilecek.

Ardından ikinci etapta İran hava sahasını kullanmayı yüzde 20 artıran yabancı firmalar, geçiş arttığı oranda İran'ın sunduğu indirim ve hizmetlerden yararlanabilecek.

Üçüncü etapta ise İran hava sahasını kullanmayı sürdüren yabancı habayolu şirketlerine odaklanıyoruz. Onlara da geçiş miktarını artırmaları için teşvik paketi vereceğiz'.