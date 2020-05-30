Tahran Belediye Başkanı'ndan Dünya Büyükşehir Belediye Başkanları Koalisyonu'nun kurulması teklifi

Tahran Bekediyesi Uluslararası İşler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma evsahipliğinde düzenlenen Birleşik Kentler ve Yerel Yönetimler UCLG Sanal Toplantısı'nda konuşan Tahran Belediye Başkanı Hanaçi, korona salgınına işaret ederek, 'Korona salgını hepimize küresel düzeyde siyasi yönetim biçimlerinin birçok eksiklikle dolu olduğunu bize gösterdi. Çeşitli ülkelerdeki politikacılar, minimum insani ihtiyaçları karşılamaktan aciz oldukları gibi, kendi vatandaşlarının menfaatlerini temin etme konusunda da yetersiz kalıyorlar' ifadesini kullandı.

Şimdiki koşullar altında dünya büyükşehir belediylerinden bir koalisyon kurularak, UCLG bünyesinde uluslararası büyük kararların alınmasında yerel yönetimlerin faaliyetlerin artması önerisinde bulunan Hanaçi, sosyal sorumluluk üstlenmenin tek taraflı yönetim modellerinden çıkış olmaksızın ve küresel düzeyde çok taraflılığın güçlenmesine tanık olmaksızın imkansız olacağını belirtti.

Hanaçi, 'Bu tür koalisyonların kurulması, çeşitli ülkelerdeki vatandaşlar tarafından hak talebinin artmasını gerektirmektedir. Aslında hükümetlerini tek taraflılıktan sakınarak halk ve yönetim arasındaki ilişkilerde yeni rotalar belirlemesine mecbur bırakacak kişiler, vatandaşlardır. Tahran Belediyesi, bu konua etkin bir rol oynayabilir' diye ekledi.