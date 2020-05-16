Tahran Kent Konseyi Başkanı'ndan 25 dünya megakent belediye başkanlarına ambargo mektubu

Tahran Kent Konseyi Uluslararası İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Paris, Londra, Brüksel, Viyana, Berlin, Ottawa, Amsterdam ve Seul'ün aralarında bulunduğu 25 büyükşehir belediye başkanına mektup gönderen Haşimi, mektubunda, 'Korona ile mücadele için gerekli olan sağlık ve tıbbi malzemelerin ithalatının ambargolar nedeniyle yapılamaması, İran vatandaşlarının sağlık haklarına ulaşmalarında büyük engeller oluşturarak onları bu haklarını kullanmaktan yoksun bırakmaktadır' ifadesini kullandı.

Mektubun devamında şu ifadelere yer verildi:

'İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş yaptırımların uygulanması, İran halkını korona virüsle mücadele için dünya toplumu ile uygun iş birliği imkanından yoksun bırakmıştır, öyle ki ambargolar pratikte ilişkilerin kesilmesine ve İran için uluslararası iş birliğini kullanamamaya sebebiyet vermiştir.'