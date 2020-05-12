6. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu'na makale alımı yapılacak

Kesin belgeler ve araştırmacıların onayladığına göre, Şems-i Tebrizi'nin türbesi Hoy'da yer alıyor. Her yıl bu doğrultuda çeşitli kültürel ve bilimsel kongre ve konferanslar düzenlenir.

Hoy, Urmiye Gölü'nün kuzeybatısında, Çaldıran Ovası'nın güneydoğusunda yer alır ve nüfus bakımından Batı Azerbaycan'ın Urmiye'den sonra ikinci büyük kentidir.

6. Uluslararası Şems-i Tebrizi ve Mevlana Sempozyumu Eylül ayının sonlarında İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy kentinde düzenlenecek.

İran ve Türk halklarını birbirine bağlayan unsur: Şems ve Mevlana

Mevlana, Mevlevi ve Rumi lakaplarıyla bilinen Celaleddin Muhammed Belhi ile Şemseddin veya Şems-i Tebrizi lakaplı Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi, 13. yüzyılda yaşamış dünyaca ün kazanmış iki İranlı şair ve bilge olarak, İran ve Türk halklarının bu iki ünlü şaire olan aşkı dolayısıyla iki komşu ülke halkı ile kültürünü birbirine yakınlaştırmıştır.

Aşıkların şiirlerini iç çekerek okuduğu ve ariflerin adını andığı en ünlü Farsça şiir yazan şairlerden biri olarak tanınan Mevlana'nın ünü ve şöhreti, milli sınırları ve etnik bölünmeleri aşmıştır.

İranlılar, Tacikler, Türkler, Yunanlar, Peştunlar ve Orta Asya'nın diğer müslüman halkları ile güneydoğu Asya müslümanları geçtiğmiz yedi yüz yıl boyunca, Farsça şiir yazan bu bilgenin manevi mirasından etkilenmişlerdir.

Mevlana'nın şiirleri dünyanın birçok diline çevrilmiştir. Mevlana, ABD'de en popüler ve en çok satan şair unvanını elde etmiştir.

Mevlana eserlerinin büyük çoğunluğunu Farsça olarak kaleme almış, ancak Türkçe ve Arapça'yı da kullanmıştır. Mesnevi, Farsça'nın en yüksek ve yüce şiirlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

1207 yılında Belh'te dünyaya gelen Mevlana, 1273'te Konya'da gözlerini dünyaya yummuş ve mezarı Konya'da yer alıyor.

Mevlana'nın Konya'daki mezarı, dünyanın dört bir yanından gelen şiir, edebiyat ve irfan aşıkları ile hayranlarının uğrak noktası haline gelmiştir.

Şems-i Tebrizi lakaplı Muhammed bin Ali bin Melikdad Tebrizi de 1185 yılında Tebriz'de doğmuş ve 1248 yılında İran'ın Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy ilçesinde hayata veda etmiştir. Mezarı burada yer alıyor.

İran'ın en büyük şair ve ariflerinden Şems-i Tebrizi, gezi ve yolculuğa hayran birisiydi ve Mevlana'nın ilham kaynağı olarak Mevlana'yı dini bilim ve araştırma sahasından şiir ve şairliğe yönelten şahsiyettir.

İran'da dünyaca ünlü bu iki İranlı şair ve şahsiyete saygı göstermek adına her yıl 29 Eylül Şems-i Tebrizi'yi Anma Günü ve 30 Eylül Mevlana'yı Anma Günü olarak İran takviminde kendine yer bulmuştur.