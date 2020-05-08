İsviçre: İran ile ticaret için oluşan ticaret kanalından bir faaliyet yürütülmemiştir

ABD Daily Bist internet sitesi bugün verdiği bir haberde ABD yönetiminin izni ile ve İran’a ilaç ve diğer ihtiyaç kalemlerinin ihracatı için oluşturulan mali kanalda bir işlem yapılmadığını bildirdi.

İsviçre hükümeti sözcülerinden Fabian Meinfisch yaptığı açıklamada, bu kanaldan bir işlem yapılmadığını ve Kovid 19’un yayılmasından dolayı bu kanaldan beklentinin çok düşük hızda olduğunu söyledi.

Amerika bu mali kanala izin vererek kendisinden insani bir görüntü vermeye çalışmaktadır fakat ABD’nin İran aleyhindeki zalimce ambargoları ilaç ve tarım ürünlerini de kapsamaktadır.

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2012