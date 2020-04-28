170’i aşkın doktor ve cerrah, Amerika’nın insanlık dışı ambargolarına itiraz etti

Bu hekim ve cerrahlar mektuplarında ABD ambargoların pandemi döneminde masum insanlar ve sağlık çalışanların hayatlarının tehlikeye atıldığına sebep olduğunu belirttiler.

Sri Lanka, İran, Filipin, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Irak’tan olan hekim ve cerrahlar, BM Genel Sekreteri ve Dünya Sağlık Örgütü Başkanından yasal araçlarla ABD’yi tek taraflı ambargoları ortadan kaldırmaya mecbur etmelerini istediler.

İran koronavirüs ile mücadelede Amerika’nın ambargolarından dolayı ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmektedir.

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2012