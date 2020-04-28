İran'da günlük 10-12 bin korona testi yapılmaktadır

Video konferans yoluyla Sağlık Bakanlığı'nda açıklama yapan Cihanpur, 'Ülke laboratuvar sisteminde oluşturulan son kapasitelere göre ücretsiz yapılan PCR testi, 15 bin civarındadır' dedi.

İran'dan test kapasitelerinin yüksek olduğu ülkelerde bile test yapılan günlerle son bulan ortalama günlerin 5-6 katı test yapabildiklerine dikkati çeken Cihanpur, 'Bu testlerin pozitif çıkma ihtimalleri kesindir, tabi görünüşte pozitif ama aslında doğru olmayan pozitif vakalar da mevcut. Ancak biz hata payını en az indirmeye çalışıyoruz' diye konuştu.

Çin tarafında hediye edilen atık yakma cihazı hakkında da konuşan yetkili, 'Bu virüs 75 derecede birkaç saniye içinde yok oluyor. İran şirketleri de bu tür atık yakıcı cihazları üretme gücüne sahiptir. Bu cihazları elde etmek için rekabet içerisinde değiliz' diye ekledi.

Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 877'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 92 bin 584’e yükseldiğini, 72 bin 439 kişinin ise iyileştiğini sözlerine ekledi.