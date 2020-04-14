14 Nis 2020 15:17
Journalist ID: 2391
News Code: 83750872
0 Persons

Uluslararası Kızılhaç Örgütü koronalı günlerde İran'ı desteklediklerini duyurdu

Uluslararası Kızılhaç Örgütü koronalı günlerde İran'ı desteklediklerini duyurdu

Tahrn, İRNA- Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Kerim Himemti'nin İran Kızılay Cemiyeti yeni başkanı olarak atanmasını tebrik ederek, 'Korona ile mücadele konusunda İran'a gereken desteği sunmak için elimizden geleni yapacağız' dedi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Tahran Ofisi tarafından İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Himmeti'ye hitaben yapılan açıklamada, 'Uluslararası Kızılhaç Örgütü olarak korona ile mücadelede size gerekli destekleri sunmayı sürdürmeyi ve İran Kızılay Cemiyeti ile olan yakın iş birliğimizi geliştirmeyi hedefliyoruz' denildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Tahran Ofisi'nin mesajının devamında şu ifadeler kullanıldı:

'Bu hastalıktan kaynaklı hayatını kaybeden tüm değerli insanlar ve özellikle hayatını kaybeden sağlıkçılar için ailelere başsağlığı diliyoruz. Fırsatı kullanarak yeni yılda başarılar diliyoruz.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 0 =