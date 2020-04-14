Uluslararası Basketbol Federasyonu'ndan İran kadınlar basketboluna övgü

Raporun bir bölümünde şu açıklamaya yer verildi:

'Herkes İran Basketbol Milli Takımı'nın Asya Basketbol Eleme Kupası'nda 4 zafer ve FIBA ile Olimpiyat Oyunları'na sık sık katılarak ne kadar güçlü bir takım olduğunu bilmektedir. Bu kanıtlanmış bir gerçek. Ancak İran Kadınlar Basketbol Takımı'na da biraz daha fazla göz atmamız gerekmektedir. İranlı kadın basketbolcular, profesyonel basketbol ligi sayesinde hızla ilerlemektedir.'

Raporun devamınd İran Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne işaret edilerek, bu ligte oynanan maçların düzenlenme ve organizasyonu hakkında bilgiler verilmiştir.

İran Kadınlar Basketbol Süper Ligi Sorumlusu Talin Tahmasyan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu gerçekten iyidir. İran'da kadınlar için 5 lig mevcut. Bu nedenle İran kadın basketbolunun yavaş yavaş ilerlemesi ve dikkatleri üzerine çekmesi şaşırtıcı değil' dedi.

İran 16 Yaş Altı Kadınlar Milli Takımı 2017 yılında ilk def Asya Şampiyonası'na katılarak dördüncü oldu. İran 18 Yaş Altı Kadınlar Milli Takımı da 2018 yılında ilk defa Asya Şampiyonası'na katılmayı başardı.

İran Kadınlar Milli Takımı da geçen yıl Ürdün'de düzenlenen Batı Asya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda ilk defa uluslararası bir başarıya imza atarak tarih yazdı.