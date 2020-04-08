Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İran'a uluslararası insani yardımların transferi için bir finans kanalı oluşturmaya çalışıyor

İram Kızılay Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Tahran Ofisi Başkanı Barbara Rizzoli'nin İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Kerim Himmeti ile görüştüğü ve ülkedeki tıbbi yardım ekipleri de dahil olmak üzere koronavirüsü kontrolünün ön saflarında mücadele eden sağlıkçılar olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarına başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Rizzoli görüşmede yaptığı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi olarak, İran Kızılay Cemiyeti'nin korona ile mücadele faaliyetlerini desteklediklerini ve Cemiyet'e destek vermek için 500 bin İsviçre Frangı tahsis edildiğini söyledi.

Rizzoli ayrıca İran Kızılay Cemiyeti'nin insani yardım almak için bir mali kanal kurma talebinin, özellikle Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun işbirliği ile koronalı günlerde İran halkına, yardım etmek için mantıklı ve temel bir talep olduğunu vurguladı.

İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Himmeti de bu görüşmede yaptığı açıklamada, ‘Şu anda uluslararası ayni ve nakdi yardım ve solunum cihazları da dahil olmak üzere korona hastalığından muzdarip hastaları tedavi etmek için gerekli ilaç ve ekipmanları ithal etmede hususunda zorluklarla karşı karşıyayız’ dedi.